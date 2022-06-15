«Манчестер Юнайтед» планирует летом расстаться с Марсьялем

«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с форвардом команды Антони Марсьялем, который вторую часть предыдущего сезона выступал в аренде в «Севилье», пишет The Telegraph.

По данным источника, клуб планирует использовать вырученные деньги с продажи футболиста на покупку новых игроков. Ранее президент андалусийского клуба Хосе Кастро рассказал, что «Севилья» не будет выкупать права на 26-летнего француза.

Всего в завершившемся сезоне футболист забил 2 гола и отдал результативную передачу в 22 матчах. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2025 года.