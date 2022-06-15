Гари Линекер посоветовал сборной Англии играть в стиле «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, в каком стиле нужно играть национальной команде, чтобы добиться успеха.

«Сборной Англии нужно дать своим лидерам отдохнуть, чтобы они были свежими к чемпионату мира. Я хотел бы видеть, как мы применяем способ игры «Ливерпуля». Он идеально подойдет нам», — написал Линекер в социальной сети.