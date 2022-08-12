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Сегодня, 08:27

«Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить финансовые требования де Йонга

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить финансовые требования полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Football Transfers.

По информации источника, манкунианский клуб не может убедить 25-летнего нидерландца согласиться на переход.

Отмечается, что «красные дьяволы» отказываются покрыть отложенные выплаты, которые полузащитник должен получить от каталонского клуба.

Напомним, что его зарплата в нынешнем сезоне составит примерно 22 миллиона евро в год. Сине-гранатовые требуют, чтобы он снизил ее на 50 процентов или перешел в другой клуб.

При этом окружение Де Йонга не понимает, почему «блауграна» просит его снизить зарплату и одновременно покупает игроков на 150 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.footballtransfers.com/en/players/frenkie-de-jong/transfer-news/frenkie-jong-man-utd-transfer-news-barcelona-chelsea
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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