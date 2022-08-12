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Сегодня, 08:49

Бернарду не будет форсировать трансфер, несмотря на желание перейти в «Барселону»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сохраняет шансы на переход в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, 28-летний португалец готов к трансферу, но клубы пока не могут договориться об условиях сделки.

Отмечается, что «горожане» согласятся продать полузащитника примерно за 65 миллионов фунтов.

При этом сам Бернарду не будет форсировать трансфер, несмотря на желание перейти в каталонский клуб.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал семь результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/JacobsBen/status/1557703145962209282
Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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