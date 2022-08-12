Бернарду не будет форсировать трансфер, несмотря на желание перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сохраняет шансы на переход в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, 28-летний португалец готов к трансферу, но клубы пока не могут договориться об условиях сделки.

Отмечается, что «горожане» согласятся продать полузащитника примерно за 65 миллионов фунтов.

При этом сам Бернарду не будет форсировать трансфер, несмотря на желание перейти в каталонский клуб.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал семь результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.