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«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться Саулем

09:15
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико» Саулю, сообщает Daily Star.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 25-летнего испанца 70 миллионов фунтов. Сообщается, что «МЮ» намерен предложить игроку контракт на 5 лет.

В сезоне-2019/20 Сауль провел за «Атлетико» 47 матчей, на его счету 7 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 64,8 миллиона фунтов.

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