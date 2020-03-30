«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Сауля 150 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов выплатить за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса 150 миллионов евро, сообщает Daily Express.

По информации источника, вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд намерен приобрести 25-летнего испанца, несмотря на высокую сумму, прописанную в пункте об отступных. Считается, что Сауль станет заменой Полю Погба, который, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Саулем также интересуется «Манчестер Сити».

Сауль провел 37 матчей за «Атлетико» в сезоне-2019/20, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.