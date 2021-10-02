«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Эвертон»
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В составе «МЮ» отличился нападающий Антони Марсьяль. Этот гол стал первым для 25-летнего француза за клуб со 2 февраля. С тех пор Антони не забивал за «МЮ» на протяжении 15 матчей.
Оба клуба набрали по 14 очков и сравнялись по этому показателю с лидером чемпионата «Ливерпулем». 3 октября «красные» примут «Манчестер Сити» (у чемпиона — 13 очков).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 43 (1:0). Таунсенд, 65 (1:1).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (Погба, 70), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Кавани (Криштиану Роналду, 57), Марсьяль (Санчо, 57), Гринвуд.
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Годфри, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Рондон, Грэй (Доббин, 90+2), Гордон (Дэйвис, 72).
Предупреждения: Гринвуд, 34. Дукуре, 76.
Судья: Оливер (Англия).
2 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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