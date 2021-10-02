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«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Эвертон»

16:25
2 октября. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
2 октября. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В составе «МЮ» отличился нападающий Антони Марсьяль. Этот гол стал первым для 25-летнего француза за клуб со 2 февраля. С тех пор Антони не забивал за «МЮ» на протяжении 15 матчей.

Оба клуба набрали по 14 очков и сравнялись по этому показателю с лидером чемпионата «Ливерпулем». 3 октября «красные» примут «Манчестер Сити» (у чемпиона — 13 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1 (1:0)

Голы: Марсьяль, 43 (1:0). Таунсенд, 65 (1:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (Погба, 70), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Кавани (Криштиану Роналду, 57), Марсьяль (Санчо, 57), Гринвуд.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Годфри, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Рондон, Грэй (Доббин, 90+2), Гордон (Дэйвис, 72).

Предупреждения: Гринвуд, 34. Дукуре, 76.

Судья: Оливер (Англия).

2 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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