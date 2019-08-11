"Манчестер Юнайтед" – "Челси": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В воскресенье, 11 августа, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси" в первом туре чемпионата Англии. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Во встрече примерно равных по силе команд предпочтение отдается хозяевам поля. Коэффициент на победу "МЮ" у БК "Лига Ставок" – 2,15, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 150 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Челси"" – 3,40, на ничью – 3,35.

В предсезонных матчах обе команды смотрелись уверенно и забивали много мячей. Коэффициент на "Тотал" больше 1,5 – 1,35, на "Тотал" меньше 1,5 – 3,50.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

Все подробности предложения "Максимальная отдача", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".