«Манчестер Сити» выделит Гвардьоле 200 миллионов фунтов на трансферы летом

«Манчестер Сити» рассчитывает провести масштабную трансферную кампанию летом 2021 года, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб выделит главному тренеру команды Хосепу Гвардьоле 200 миллионов фунтов. Сообщается, что главной целью «горожан» станет позиция нападающего. Клуб рассчитывает найти замену форварду Серхио Агуэро, чей контракт действует до конца июня 2021 года. Среди кандидатов — Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд) и Ромелу Лукаку («Интер»).

Отмечается, что «Манчестер Сити» также рассматривает возможность покупки левого защитника и опорного полузащитника. Клуб не планирует совершать сделки в зимнее трансферное окно.