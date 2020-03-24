«Манчестер Сити» проявляет интерес к Хамесу

«Манчестер Сити» может приобрести полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, «горожане» заинтересованы в 28-летнем колумбийце и готовы побороться за него с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном», о чьем интересе сообщалось ранее. Как сообщает издание, «Ман Сити» может совершить обмен с «Реалом» и отдать за Хамеса форварда Бернарду Силву.

На счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 40 миллионов евро.