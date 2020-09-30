«Манчестер Сити» прошел «Бернли» в Кубке лиги, Стерлинг сделал дубль
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
В составе победителей дубль сделал Рахим Стерлинг. Еще один мяч забил новичок команды Ферран Торрес. Соперник «Сити» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Бернли» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:1)
Голы: Стерлинг, 35 (0:1). Стерлинг, 49 (0:2). Торрес, 65 (0:3).
«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Питерс, Лонг, Лоутон (Бардсли, 79), Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46), Макнейл.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Уокер (Хэрвуд-Беллис, 66), Ляпорт, Менди, Де Брейне (Бернарду Силва, 64), Эрнандес (Аке, 74), Палмер, Стерлинг, Махрез, Торрес.
Предупреждения: Стерлинг, 76. Бернарду Силва, 90+1.
Судья: Мэдли.
30 сентября. Бернли. Стадион «Терф Мур».