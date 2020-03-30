«Манчестер Сити» предоставит свой стадион для усиления борьбы с коронавирусом в Англии

«Манчестер Сити» предложил Национальной службе здравоохранения Великобритании воспользоваться своим стадионом «Этихад» для обучения медицинского персонала в период пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что уже со следующей недели врачи и медсестры будут обучать на нем персонал и готовиться к усилению пандемии.

Почти все спортивные соревнования (в том числе и АПЛ), за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.