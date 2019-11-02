В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил защитник «горожан» Кайл Уокер.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 2:1 (0:1)

Голы: Уорд-Проуз, 13 (0:1). Агуэро, 70 (1:1). Уокер, 86 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Анхелиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 46), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Отаменди, 90+2), Стерлинг, Бернарду Силва (Фоуден, 85).

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек (Адамс, 88), Валери (Дансо, 75), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Дженепо, 84).

Предупреждения: Хейбьерг, 18. Стерлинг, 40. Гюндоган, 89. Эдерсон, 90+5.

Судья: Мэйсон (Англия).

2 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли» — 3:0 (3:0)

Голы: Ландстрем, 17 (1:0). Ландстрем, 43 (2:0). Флек, 44 (3:0).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган (Ягелка, 80), О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Макберни, 75), Муссе (Шарп, 65).

«Бернли»: Поуп, Питерс (Тэйлор, 46), Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес (Выдра, 78), Барнс, Макнейл (Брэйди, 59).

Предупреждения: Тарковски, 34. Барнс, 69. Бэшем, 89.

Судья: Хупер (Англия).

2 ноября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3 (0:2)

Голы: Кларк, 16 (0:1). Фернандес, 22 (0:2). Шелви, 51 (0:3). Бальбуэна, 73 (1:3). Снодграсс, 90 (2:3).

«Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Сабалета (Фредерикс, 73), Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Лансини, 46), Райс, Ярмоленко (Айети, 46), Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс (Дамметт, 87), Ласкеллес, Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен (Атсу, 77), Жоэлинтон (Кэрролл, 89).

Предупреждения: Диоп, 14. Крессуэлл, 49. Фернандес, 90+4.

Судья: Аттуэлл (Англия).

2 ноября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

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