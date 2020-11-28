«Манчестер Сити» не будет покупать игроков зимой
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола объявил, что зимой клуб не будет тратить деньги на трансферы. Специалист доволен имеющимися игроками.
«Нет, это точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы», — сказал Гвардьола, когда его спросили, собирается ли он покупать игроков.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Сити» предпримет попытку подписания контракта с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в следующем году. Аргентинец мог перейти в английский клуб еще этим летом. Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом и вступил в конфликт с руководством, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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