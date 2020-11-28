«Манчестер Сити» не будет покупать игроков зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола объявил, что зимой клуб не будет тратить деньги на трансферы. Специалист доволен имеющимися игроками.

«Нет, это точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы», — сказал Гвардьола, когда его спросили, собирается ли он покупать игроков.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Сити» предпримет попытку подписания контракта с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в следующем году. Аргентинец мог перейти в английский клуб еще этим летом. Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом и вступил в конфликт с руководством, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.