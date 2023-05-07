«Манчестер Сити» нашел замену Гюндогану в «Баварии»

«Манчестер Сити» ищет игрока на место хавбека Илкая Гюндогана, который этим летом, скорее всего, покинет клуб.

По данным The Mirror, «горожане» считает, что полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх может стать альтернативой немцу. Однако в хавбеке также заинтересован «Ливерпуль».

20-летний футболист в этом сезоне провел 21 матч в бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его трансферная стоимость — 30 миллионов евро.