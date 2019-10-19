«Манчестер Сити» и «Барселона» интересуются 19-летним полузащитником «Андерлехта»

Полузащитник «Андерлехта» Альбер Локонга входит в сферу интересов ряда клубов из ведущих европейских чемпионатов. На 19-летнего бельгийца претендуют «Манчестер Сити», «Барселона» и «Севилья», утверждает Marca.

Контракт Лаконги с «Андерлехтом» рассчитан до 2020 года, однако у клуба есть опция продления соглашения еще на сезон. В нынешнем сезоне хавбек провел 5 матчей во всех турнирах.

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