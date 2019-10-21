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«Манчестер Сити» готов платить Стерлингу 450 тысяч фунтов в неделю

09:33
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«Манчестер Сити» готов сделать нападающего Рахима Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком в чемпионата Англии. Клуб собирается предложить 24-летнему англичанину новый контракт с зарплатой в 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Daily Express.

Свой действующий контракт (до 2023 года) Стерлинг заключил в ноябре 2018-го. По нему он зарабатывает почти 300 тысяч фунтов в неделю. Однако клуб готов переподписать соглашение на улучшенных условиях.

В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 2 передачи.

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