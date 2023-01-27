Стали известны составы на матч «Манчестер Сити» и «Арсенала»

В матче четвертого раунда Кубка Англии встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Стали известны составы на эту встречу.

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган, Родри, Де Брейне, Грилиш, Махрез, Холанн.

Запасные: Эдерсон, Уокер, Диаш, Филлипс, Канселу, Ляпорт, Альварес, Силва, Палмер.

«Арсенал»: Тернер Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссард, Сака, Нкетиа.

Запасные: Рэмсдейл, Уайт, Зинченко, Салиба, Кивер, Локонга, Эдегор, Маркиньос, Мартинелли.