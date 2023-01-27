Триппьер продлил контракт с «Ньюкаслом» на два года

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер продлил действующий контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

«Я очень рад, что продлил свой контракт. Я должен сказать большое спасибо тренеру, владельцам, болельщикам и моим товарищам по команде. Когда я впервые приехал сюда, чувствовал себя очень желанным гостем, и я хочу помочь клубу добиться больших успехов», — сказал Триппьер.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел 26 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков.