«Ман Сити» одержал волевую победу над «Челси» и вышел на третье место в АПЛ

«Манчестер Сити» взял верх над «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии — 2:1. Лондонцы открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва чемпионы страны вышли вперед. В концовке встречи команда Хосепа Гвардьолы забила третий мяч, но он был отменен после просмотра ВАР.

«Ман Сити» обошел «Челси» в таблице АПЛ, поднявшись на третье место. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 9 очков.

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13-й тур

«Манчестер Сити» — «Челси» — 2:1 (2:1)

Голы: Канте, 21 (0:1). Де Брейне, 29 (1:1). Махрез, 37 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Фернандинью, Менди, Де Брейне, Эрнандес (Гюндоган, 52), Сильва (Фоуден, 67), Махрез, Агуэро (Габриэл Жезус, 77), Стерлинг.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59), Канте, Жоржинью (Маунт, 74), Ковачич, Пулишич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 73).

Предупреждения: Жоржинью, 61. Гюндоган, 90+1.

Судья: Аткинсон (Англия).

23 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад».