«Ман Сити» нанес первое поражение «Эвертону» Анчелотти благодаря дублю Жезуса

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:1. Дубль оформил Габриэл Жезус. Это поражение стало первым для ливерпульцев под руководством Карло Анчелотти. До этого итальянец одержал с «Эвертоном» две победы.

«Сити» в таблице занимает третье место, в 1 очке от «Лестера» и в 11 — от «Ливерпуля». У команды Юргена Клоппа есть две игры в запасе.

В других играх «Вест Хэм» разгромил «Борнмут» (4:0), а «Норвич» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

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21-й тур

«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 2:1 (0:0)

Голы: Габриэл Жезус, 51 (1:0). Габриэл Жезус, 58 (2:0). Ришарлисон, 71 (2:1).

«Манчестер Сити»: Браво, Жоау Канселу, Гарсия, Фернандинью, Эрнандес, Менди, Де Брейне, Гюндоган, Махрез (Стерлинг, 90+3), Габриэл Жезус, Фоуден (Сильва, 83).

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Коулман (Уолкотт, 59), Динь, Ришарлисон, Делф, Дэйвис, Сигурдссон (М.Кин, 66), Калверт-Льюин.

Предупреждения: Мина, 30. Делф, 69. Дэйвис, 79. Калверт-Льюин, 86.

Судья: Марринер.

1 января. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Норвич» — «Кристал Пэлас» — 1:1 (1:0)

Голы: Кантуэлл, 4 (1:0). Уикхэм, 85 (1:1).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей (Ида, 90+2), Вранчич, Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 78), Пукки (Штиперманн, 82), Буэндия.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако (Куяте, 46), Томкинс, Келли (Пьеррик, 83), Ридевалд, Макартур, Маккарти, Миливоевич, Майер (Уикхэм, 60), Айю, Заа.

Предупреждения: Циммерманн, 42. Ааронс, 74. Хэнли, 76. Штиперманн, 83. Теттей, 89.

Судья: Мосс.

1 января. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

«Вест Хэм» — «Борнмут» — 4:0 (3:0)

Голы: Нобл, 17 (1:0). Алле, 25 (2:0). Нобл, 35 — с пенальти (3:0). Фелипе Андерсон, 66 (4:0).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Пабло Форнальс, Райс, Снодграсс (Масуаку, 82), Алле, Фелипе Андерсон (Лансини, 68).

«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Фрэнсис, Рико (Станислас, 46), Мефам, Гослинг (Симпсон, 69), Лерма, Л.Кук, Х.Уилсон (Фрэйзер, 46), К.Уилсон, Соланке.

Предупреждения: Рико, 23. Крессуэлл, 76. Л.Кук, 88.

Судья: Скотт.

1 января. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум»