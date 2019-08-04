11:39 | Футбол — Англия

Магуайр уже в Манчестере для подписания контракта с "Манчестер Юнайтед". Видео

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Защитник "Лестера" Гарри Магуайр прибыл в Манчестер для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед", соответствующим видео поделился Sky Sports в Twitter.

Как сообщалось ранее, сумма трансфера составит 80 миллионов фунтов стерлингов. 26-летний англичанин подпишет контракт на пять лет, а его зарплата составит 9 миллионов фунтов за сезон.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. В активе защитника также 20 игр за сборную Англии.

 

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