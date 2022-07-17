«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Эвертон». Отличились Жезус и Сака

«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.

Отличились Габриэл Жезус, забивший во второй игре подряд, а также Букайо Сака. Матч прошел в рамках турне команд АПЛ по США.

В следующем матче «Арсенал» 21 июля встретится с «Орландо», «Эвертон» в этот же день сыграет с «Миннесотой».