Люк Шоу может стать игроком «Барселоны»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Люк Шоу может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Sport.

По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересована «Барселона». Каталонцы могут попробовать подписать Шоу ближайшим летом.

Контракт Шоу с «Манчестер Юнайтед» расширен до конца нынешнего сезона. В январе защитник сможет заключить предварительный контракт с иностранным клубом. Трансферная стоимость игрока — 28 миллионов евро.