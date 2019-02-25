Ляпорт не дал Зинченко подержать Кубок лиги. Видео

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт после победы в Кубке английской лиги не дал подержать трофей партнеру по команде Александру Зинченко. В финале "Сити" взял верх над "Челси" (0:0, пенальти - 4:3), Зинченко отыграл все 120 минут.

Болельщики предположили, что Ляпорт так поступил из-за прошлогоднего инцидента. Тогда игрок сборной Украины умудрился во время нараждения умудрился задеть трофей спиной и сломать.

Впрочем, позднее справедливость восторжествовала - экс-игрок "Уфы" все же поднял трофей во время празднований на поле.