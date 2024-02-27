«Лутон Таун» сыграет с «Манчестер Сити» в Кубке Англии 27 февраля

«Лутон Таун» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии во вторник, 27 февраля. Игра состоится на стадионе «Кенилуэрт Роуд» в Лутоне (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В истории очных противостояний команды встречались лишь единожды. Тогда сильнее оказался «Ман Сити» — 2:1.

Прогноз и ставки на противостояние «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» читайте в нашем материале.

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