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Лофтус-Чик все еще не близок к возвращению на поле

04:08
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Астон Виллой» в 15-м туре чемпионата Англии отметил, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик пока не близок к возвращению. Он еще не играл в этом сезоне из-за травмы ахилла

— В последние два месяца у него было несколько небольших рецидивов травмы, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Темпы его восстановления замедлились, однако в этой ситуации ни мы, ни сам Рубен, ничего не можем поделать. Травмы — это худшее в футболе, но на данный момент он пока не стал ближе к возвращению.

Челси — Астон Вилла

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Дополнительная информация

https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/12/04/lampard-views-on-abraham--mount-and-pulisic-after-villa-victory-

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