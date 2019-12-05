Лофтус-Чик все еще не близок к возвращению на поле

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Астон Виллой» в 15-м туре чемпионата Англии отметил, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик пока не близок к возвращению. Он еще не играл в этом сезоне из-за травмы ахилла

— В последние два месяца у него было несколько небольших рецидивов травмы, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Темпы его восстановления замедлились, однако в этой ситуации ни мы, ни сам Рубен, ничего не можем поделать. Травмы — это худшее в футболе, но на данный момент он пока не стал ближе к возвращению.

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