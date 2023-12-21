«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 28-й минуте Доминик Собослаи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва у красных отличились Коди Гакпо, Мохамед Салах и Кертис Джонс, оформивший дубль. Единственный забитый мяч лондонской команды на счету Джаррода Боуэна.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом». В другой паре сыграют «Челси» и «Мидлсбро».