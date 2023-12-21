Варан может вернуться в «Реал»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перейти в «Реал», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, мадридский клуб заинтересован в услугах своего бывшего защитника из-за травмы Давида Алабы. Игрок сборной Австрии получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл из строя до конца сезона.

Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 годы. В составе королевского клуба защитник сборной Франции стал стал трехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

С лета 2021 года французский футболист играет за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний Варан провел за манкунианцев 14 игр во всех турнирах, забил 1 гол.