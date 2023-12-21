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Сегодня, 09:25

Варан может вернуться в «Реал»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перейти в «Реал», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, мадридский клуб заинтересован в услугах своего бывшего защитника из-за травмы Давида Алабы. Игрок сборной Австрии получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл из строя до конца сезона.

Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 годы. В составе королевского клуба защитник сборной Франции стал стал трехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

С лета 2021 года французский футболист играет за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний Варан провел за манкунианцев 14 игр во всех турнирах, забил 1 гол.

Давид Алаба
Рафаэль Варан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
9
 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 - : -
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
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Вулверхэмптон – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Джаррод Боуэн

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Вест Хэм Юнайтед

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П
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 7
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Ньюкасл Юнайтед

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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Ив Биссума

Ив Биссума

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