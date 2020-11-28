«Ливерпуль» в компенсированное время упустил победу над «Брайтоном»
«Ливерпуль» в матче 10-го тура АПЛ упустил победу в матче с «Брайтоном» (1:1). После просмотра ВАР арбитр принял решение назначить пенальти на второй компенсированной минуте за фол на Денни Уэлбеке. Паскаль Гросс с 11 метров пробил точно. Счет в игре на 60-й минуте забил Диогу Жота.
«Ливерпуль» на данный момент занимает первое место в АПЛ с 21 очком, «Брайтон» идет 16-м с 10 баллами.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Брайтон & Хоув» — «Ливерпуль» — 1:1 (0:0)
Голы: Жота, 60 (0:1). Гросс, 90+3 — с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Мопей, 20 (мимо)
«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Фелтман, Уэбстер, Уайт, Гросс, Марч, Биссума, Уэлбек, Мопей (Троссар, 26), Конноли (Лаллана, 63. Джаханбахш, 71).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Н.Уильямс (Хендерсон, 46), Милнер (Джонс, 74), Вайналдум, Фабинью, Роберту Фирмину, Салах (Мане, 64), Минамино, Жота.
Предупреждения: Фелтман, 45+1. Уайт, 82. Алиссон, 90+3.
Судья: Аттуэлл.
28 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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