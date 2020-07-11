«Ливерпуль» не смог одержать победу дома впервые с января 2019-го, сыграв вничью с «Бернли»

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

Хозяева открыли счет на 34-й минуте матча — отличился защитник Эндрю Робертсон. У гостей забил нападающий Джей Родригес.

«Ливерпуль» с 93 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии. «Бернли» — 9-я строчка и 50 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Ливерпуль» — «Бернли» — 1:1 (1:0)

Голы: Робертсон, 34 (1:0). Родригес, 69 (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс (Александр-Арнолд, 69), Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабинью, Джонс (Кейта, 69), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс (Гвюдмундссон, 65), Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд (Выдра, 65), Макнейл.

Предупреждения: Гомес, 80. Бардсли, 88. Поуп, 89.

Судья: Кут.

11 июля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».