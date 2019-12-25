«Ливерпуль» сможет сыграть один матч АПЛ с эмблемой победителей клубного чемпионата мира

Руководство АПЛ разрешило «Ливерпулю» сыграть один матч с нашивкой победителей клубного чемпионата мира, сообщает The Telegraph.

Клуб сможет сделать это уже в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», который состоится 29 декабря.

В финале турнира «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Фламенго» (1:0). Единственный гол в дополнительное время забил форвард Роберту Фирмину — на 100-й минуте встречи.