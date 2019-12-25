Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» сможет сыграть один матч АПЛ с эмблемой победителей клубного чемпионата мира

15:05
Теги:

Руководство АПЛ разрешило «Ливерпулю» сыграть один матч с нашивкой победителей клубного чемпионата мира, сообщает The Telegraph.

Клуб сможет сделать это уже в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», который состоится 29 декабря.

В финале турнира «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Фламенго» (1:0). Единственный гол в дополнительное время забил форвард Роберту Фирмину — на 100-й минуте встречи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир