«Ливерпуль» побил два рекорда чемпионата Англии

«Ливерпуль» переиграл «Эвертон» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа побила два рекорда английского футбола.

Как сообщает Opta, «красные» в 18 матчах подряд забивают не менее двух мячей. Они превзошли серию «Сандерленда», установленную в сезоне-1926/27.

Также «Ливерпуль» в 14 играх забивает не менее двух мячей в выездных матчах, что позволило улучшить достижение «Престона» в сезоне-1888/89.