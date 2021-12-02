«Ливерпуль» побил два рекорда чемпионата Англии
03:31
«Ливерпуль» переиграл «Эвертон» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа побила два рекорда английского футбола.
Как сообщает Opta, «красные» в 18 матчах подряд забивают не менее двух мячей. Они превзошли серию «Сандерленда», установленную в сезоне-1926/27.
Также «Ливерпуль» в 14 играх забивает не менее двух мячей в выездных матчах, что позволило улучшить достижение «Престона» в сезоне-1888/89.
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