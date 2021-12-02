Гвардьола одержал 150 побед в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Как сообщает Opta, для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы эта победа стала 150-й в АПЛ.

Гвардьола стал лишь четвертым тренером, достигшим этого количества за клуб. Ему потребовалось 204 матча. Испанец побил рекорд Алекса Фергюсона, который с «Манчестер Юнайтед» одержал 150-ю победу в 247-м матче.