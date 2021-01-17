Стали известны составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура чемпионата Англии. Победитель игры возглавит турнирную таблицу лиги.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон, Вайналдум, Тиагу Алькантара, Шакири, Мане, Салах, Фирмину.

Запасные — Келлехер, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Джонс, Ориги, Р. Уильямс, Филлипс, Н. Уильямс.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Погба, Марсьяль, Рэшфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Шоу, Ван-Биссака, Мактоминей.

Запасные — Хендерсон, Теллес, Байи, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Бек, Кавани, Гринвуд.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»