«Ливерпуль» интересуется Ренату Санчешем

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» Ренату Санчешу, сообщает le10sport.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 23-летнего португальца в качестве потенциальной замены Джорджиньо Вайналдуму, который может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Санчеш провел 10 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.