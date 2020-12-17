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«Ливерпуль» интересуется Ренату Санчешем

08:12
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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» Ренату Санчешу, сообщает le10sport.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 23-летнего португальца в качестве потенциальной замены Джорджиньо Вайналдуму, который может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Санчеш провел 10 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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