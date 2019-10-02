«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются 21-летним полузащитником «Динамо» из Загреба

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к полузащитнику «Динамо» из Загреба Дани Ольмо. Английские клубы попытаются приобрести 21-летнего хавбека следующим летом, утверждает Sky Sports.

В услугах игрока также заинтересованы «Байер», «Валенсия», «Милан» и «Атлетико». Хорватский клуб оценивает Ольмо в 43 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей и забил 5 мячей.

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