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«Ливерпуль» готов расстаться летом с четырьмя игроками

06:30
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В летнее трансферное окно «Ливерпуль» может расстаться с четырьмя игроками, сообщает Liverpool Echo. Мерсисайдцы готовы к уходу Натаниеля Клайна, Адама Лалланы, Деяна Ловрена и Джердана Шачири.

Контракт 28-летнего Клайна истекает летом текущего года. Он не провел ни одного матча в сезоне.

30-летний Ловрен сыграл 14 матчах, в которых забил гол и сделал передачу. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

У 28-летнего Шачири 1 гол в 10 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

У 31-летнего Лалланы 1 гол и 2 передачи в 22 матчах. Его контракт истекает летом.

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