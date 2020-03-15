«Ливерпуль» готов расстаться летом с четырьмя игроками

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» может расстаться с четырьмя игроками, сообщает Liverpool Echo. Мерсисайдцы готовы к уходу Натаниеля Клайна, Адама Лалланы, Деяна Ловрена и Джердана Шачири.

Контракт 28-летнего Клайна истекает летом текущего года. Он не провел ни одного матча в сезоне.

30-летний Ловрен сыграл 14 матчах, в которых забил гол и сделал передачу. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

У 28-летнего Шачири 1 гол в 10 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

У 31-летнего Лалланы 1 гол и 2 передачи в 22 матчах. Его контракт истекает летом.