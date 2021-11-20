«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Арсенал»
«Ливерпуль» победил «Арсенал» (4:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии.
На 39-й минуте счет в матче открыл Садио Мане. Диогу Жота удвоил преимущество «красных» на 52-й минуте. Третий мяч на счету Мохамеда Салаха. Он отличился на 73-й минуте. Через четыре минуты забил Такуми Минамино.
«Ливерпуль» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Челси» на четыре очка больше. «Арсенал» на пятом месте, у него 20 очков.
В следующем туре «Арсенал» примет «Ньюкасл», а «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
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