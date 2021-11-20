Оуэн призвал уволить Сульшера из «Манчестер Юнайтед»
Обладатель «Золотого мяча» 2001 года, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн написал в Twitter, что клуб должен уволить Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
«Не вижу, как «Ман Юнайтед» может продолжать работать с Сульшером. Грустно видеть увольнение тренера, но меня удивит, если он проработает еще хотя бы, не говоря уже о сезоне», — написал Оуэн.
Руководство клуба сегодня организует экстренную видеоконференцию, на которой будет рассмотрена возможность увольнения норвежца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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