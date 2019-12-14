Лингард рассказал о причинах спада в начале сезона. Все дело в матери

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о проблемах, которые возникли в его жизни в начале сезона. По словам футболиста, у него заболела мать Кирсти, и ему пришлось заботиться о 14-летнем брате Джаспере и 11-летней сестре Дэйзи. Сам он недавно стал отцом и воспитывает также свою маленькую дочь.

— Я не показывал результат, а тренер продолжал требовать от меня большего, — цитирует Daily Mail Лингарда. — Поэтому я решил, что лучше всего облегчить душу и рассказать ему о проблемах.

Я был подавлен и мрачен, очень обеспокоен. Я чувствовал, что на мои плечи навалился груз. Это выглядело как «Джесси, иди, разберись с этим».

У моей мамы были определенные проблемы много лет, но она никогда не обращалась за помощью. Теперь она в ней нуждается. Поэтому я позаботился о брате и сестре. Они со мной. Тяжело видеть, как страдают мои близкие.

Я должен был взять на себя ответственость, стать зрелым и мудрым. Иногда, когда тревога слишком сильная, ты не можешь мыслить здраво. Сейчас я должен набрать форму. Думаю, я смогу это сделать.