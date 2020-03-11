Линекер считает, что футбольный сезон в Англии может досрочно закончится из-за коронавируса

Бывший форвард сборной Гари Линекер прокомментировал перенос матча «Манчестер Сити» — «Арсенал» из-за коронавируса. Он считает, что сезон в Англии может быть закончен досрочно из-за ситуации с коронавирусом.

Manchester City v Arsenal is postponed. Off to Liverpool but can't help feeling like it's the beginning of the end of the football season. Despite the words of the late Bill Shankly, football is not more serious than life and death. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 11, 2020

— Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» перенесен, — написал Линекер в Twitter. — Снимаю шляпу перед «Ливерпулем», но я не могу избавиться от ощущения, что это начало конца целого футбольного сезона. Несмотря на слова Билла Шенкли, футбол не важнее жизни и смерти.

Премьер-лига отложила проведение матча 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Игра, запланированная на среду, 11 марта, перенесена в качестве меры предосторожности.

Эта мера основана на том факте, что у президента «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса был выявлен коронавирус. 27 февраля Маринакис посетил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» в Лондоне, в котором его команда победила со счетом 2:1.

Некоторые игроки лондонского клуба 14 дней проведут дома в качестве карантина. Также четыре сотрудника «Арсенала», которые сидели рядом с президентом «Олимпиакоса» во время матча, будут оставаться дома в течение двух недель.