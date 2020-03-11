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Линекер считает, что футбольный сезон в Англии может досрочно закончится из-за коронавируса

12:48
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Бывший форвард сборной Гари Линекер прокомментировал перенос матча «Манчестер Сити» — «Арсенал» из-за коронавируса. Он считает, что сезон в Англии может быть закончен досрочно из-за ситуации с коронавирусом.

— Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» перенесен, — написал Линекер в Twitter. — Снимаю шляпу перед «Ливерпулем», но я не могу избавиться от ощущения, что это начало конца целого футбольного сезона. Несмотря на слова Билла Шенкли, футбол не важнее жизни и смерти.

Премьер-лига отложила проведение матча 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Игра, запланированная на среду, 11 марта, перенесена в качестве меры предосторожности.

Эта мера основана на том факте, что у президента «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса был выявлен коронавирус. 27 февраля Маринакис посетил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» в Лондоне, в котором его команда победила со счетом 2:1.

Некоторые игроки лондонского клуба 14 дней проведут дома в качестве карантина. Также четыре сотрудника «Арсенала», которые сидели рядом с президентом «Олимпиакоса» во время матча, будут оставаться дома в течение двух недель.

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