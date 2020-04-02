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Линекер пожертвовал двухмесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

16:49
Гари Линекер. Фото Getty Images
Гари Линекер. Фото Getty Images
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Бывший нападающий сборной Англии, телеведущий Гари Линекер пожертвует свою зарплату за два месяца организации «Красный крест» на борьбу с коронавирусом, сообщает Daily Mail. Его годовой заработок составляет 1,75 миллиона фунтов, таким образом, он выделит на благотворительность почти 300 тысяч фунтов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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