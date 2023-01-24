«Лидс» ведет переговоры по полузащитнику «Ювентуса» Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни находится в сфере интересов «Лидса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб ведет переговоры о возможном трансфере 24-летнего американца.

На игрока также претендует еще один клуб английской премьер-лиги — «Вест Хэм».

Контракт Маккенни с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной США в 21 миллион евро.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.