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«Лидс» не получал предложения от «Баварии» о трансфере Рафиньи

14:49
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«Лидс» не получал предложения от «Баварии» о трансфере полузащитника Рафиньи Диаса, сообщает The Athletic.

Ранее издание TNT Sports утверждало, что 25-летний бразилец перейдет в мюнхенский клуб за 50 миллионов евро во время зимнего трансферного окна.

Но по информации The Athletic, переговоров между клубами не было. «Лидс» хочет продлить контракт с полузащитником.

В нынешнем сезоне Рафинья забил восемь мячей и отдал одну передачу в 16 матчах за английскую команду.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TheAthleticUK/status/1476123576189296648

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Карен Саркисян все материалы автора

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