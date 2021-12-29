«Лидс» не получал предложения от «Баварии» о трансфере Рафиньи

«Лидс» не получал предложения от «Баварии» о трансфере полузащитника Рафиньи Диаса, сообщает The Athletic.

Ранее издание TNT Sports утверждало, что 25-летний бразилец перейдет в мюнхенский клуб за 50 миллионов евро во время зимнего трансферного окна.

Но по информации The Athletic, переговоров между клубами не было. «Лидс» хочет продлить контракт с полузащитником.

В нынешнем сезоне Рафинья забил восемь мячей и отдал одну передачу в 16 матчах за английскую команду.