Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон хочет обсудить свое будущее с Рангником

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон хочет провести личную встречу с главным тренером «красных дьяволов» Ральфом Рангником, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний англичанин намерен узнать, рассчитывают ли на него в команде, поскольку он недоволен недостатком игрового времени.

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в 2 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 3 гола. В ноябре сообщалось, что клуб планирует отдать футболиста в аренду на полтора года.