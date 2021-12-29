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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон хочет обсудить свое будущее с Рангником

14:32
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон хочет провести личную встречу с главным тренером «красных дьяволов» Ральфом Рангником, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний англичанин намерен узнать, рассчитывают ли на него в команде, поскольку он недоволен недостатком игрового времени.

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в 2 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 3 гола. В ноябре сообщалось, что клуб планирует отдать футболиста в аренду на полтора года.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10350743/Manchester-United-attitude-problem-stroppy-stars-giving-Ralf-Rangnick-headache.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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