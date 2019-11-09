«Лестер» поднялся на второе место в АПЛ, обыграв «Арсенал». Варди забил

«Лестер» дома обыграл «Арсенал» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличились форвард Джейми Варди и полузащитник Джеймс Мэддисон.

Для 32-летнего Варди этот гол стал 11-м в чемпионате Англии в текущем сезоне. Ранее нападающий был признан лучшим игроком октября в лиге.

«Лестер» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» — 6-я строчка и 17 баллов. Лидером является «Ливерпуль» (31 очко).

Для «Лестера» эта победа стала четвертой кряду в чемпионате Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Лестер» — «Арсенал» — 2:0 (0:0)

Голы: Варди, 68 (1:0). Мэддисон, 75 (2:0).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 74), Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 60).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Колашинац, Чемберс, Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Езил, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Эванс, 55. Бельерин, 88.

Судья: Кавана (Англия).

9 ноября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

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