22:07 | Футбол — Англия

"Лестер" объявил о назначении Роджерса на пост главного тренера

0
Обсудить

"Лестер" на своем официальном сайте объявил о назначении Брендана Роджерса на пост главного тренера. Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года.

- Это назначение - большая честь для меня, - приводит слова Роджерса официальный сайт "лис". - Я отдам жизнь, чтобы заставить болельщиков гордиться своим клубом. Вместе мы станем сильнее, и я рассчитываю на сотрудничество с игроками, персоналом и фанатами, чтобы сделать правильные шаги вперед.

 

Последним местом работы Роджерса был "Селтик". Под его руководством "кельты" дважды выигрывали чемпионат Шотландии. "Лестер" занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 32 очка после 27 туров. 

Все о чемпионате Англии - здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ