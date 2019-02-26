"Лестер" объявил о назначении Роджерса на пост главного тренера

"Лестер" на своем официальном сайте объявил о назначении Брендана Роджерса на пост главного тренера. Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года.

- Это назначение - большая честь для меня, - приводит слова Роджерса официальный сайт "лис". - Я отдам жизнь, чтобы заставить болельщиков гордиться своим клубом. Вместе мы станем сильнее, и я рассчитываю на сотрудничество с игроками, персоналом и фанатами, чтобы сделать правильные шаги вперед.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager 📝#WelcomeBrendan – Leicester City (@LCFC) 26 февраля 2019 г.

Последним местом работы Роджерса был "Селтик". Под его руководством "кельты" дважды выигрывали чемпионат Шотландии. "Лестер" занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 32 очка после 27 туров.

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