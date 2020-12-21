«Лестер» договорился об условиях личного контракта с полузащитником «Бетиса» Карвалью

«Лестер» договорился об условиях личного контракта с полузащитником «Бетиса» Виллиамом Карвалью. Соглашение между двумя клубами пока не достигнуто, однако переговоры ведутся, сообщает Marca.

Напомним, что «Бетис» подписал 28-летнего португальца в 2018 году, заплатив «Спортингу» за него 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Карвалью 9 матчей в рамках ла лиги.