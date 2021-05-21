Аллегри отказался возглавить «Тоттенхэм»
02:44
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мог возглавить «Тоттенхэм». Как сообщает AS, лондонский клуб хотел видеть итальянца в команде, но он отказался.
Специалист рассчитывает возглавить «Реал». Испанский клуб уже контактировал с итальянским специалистом.
Напомним, в конце сезона-2020/21 «Тоттенхэм» покинул Жозе Моуринью.
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